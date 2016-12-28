ГПУ обвиняет сотрудника полиции Киева в разгоне Майдана 30 ноября

Бывший командир взвода "Беркута", который сейчас работает в полиции, обвиняется по делу в избиении протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года

Генеральная прокуратура сообщила бывшему заместителю командира взвода одной из оперативных рот ПМОП "Беркут", который сейчас занимает должность командира взвода полка милиции особого назначения № 1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, задержанному инкриминируют преступления, предусмотренные ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), и ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой в настоящее время должности командира взвода полка милиции особого назначения № 1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей этих преступлений продолжается.

12 декабря 2016 года волонтер, бывший член аттестационной комиссии Роман Синицын написал у себя в Facebook о том, что бывший заместитель киевского подразделения "Беркут" Андрей Дидюк продолжает служить в полиции. В Министерстве внутренних дел рассказали ЛІГА.net, что уволили из структуры всех правоохранителей, которые проходят по делу о преступлениях против участников Революции достоинства.

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