Минобороны получило право самостоятельно закупать питание для ВСУ

Правительство одобрило постановление по вопросам закупок продуктов питания Министерством обороны

Кабмин одобрил постановление, согласно которому закупки продуктов, предназначенных для питания военнослужащих, будут проводиться по утвержденному Министерством обороны каталогу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Правительство одобрило Постановление по вопросам закупок продуктов питания Министерством обороны. Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", - написал он.

Полторак уточнил, что каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания.

По словам министра, это позволит Минобороны определять потребности и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств.

Как написал на своей странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков, это - "фундаментальная реформа системы питания военнослужащих, первая институциональная реформа за 10 лет!"

Он пояснил, что Минобороны теперь имеет право самостоятельно закупать продукты, пользоваться каталогом продуктов (348 позиций), самостоятельно вносить изменения в этот каталог и самостоятельно определять, какие воинские части будут питаться с помощью фирм-аутсорсеров, а какие - с помощью штатных поваров.

"Олигополия четырех фирм-кормильцев теперь не стоит уже монолитным препятствием на пути", - написал Бирюков.

По его словам, с апреля 2017 года начинается плановый перевод ВСУ на новую систему питания.

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