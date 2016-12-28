НАБУ: Допрос Охендовского с Трепаком был, но глава ЦИК отказался

В НАБУ заявляют, что детективами Бюро был организован одновременный допрос главы ЦИК с Трепаком, однако Охендовский якобы отказался давать показания

Глава Центризбиркома Михаил Охендовский после начала одновременного допроса с экс-первым замглавы Службы безопасности Виктором Трепаком отказался давать показания. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, передает Укринформ.

По данным СМИ, детективы НАБУ начали допроса Охендовского одновременно с Трепаком 26 декабря, в пондельник. Вместе с тем, Охендовский настаивал на таком допросе во вторник, 27 декабря.

"Это процессуальное действие было инициировано детективами Бюро для устранения противоречий между показаниями свидетеля, предоставившего НАБУ учетные листы "амбарной книги", и публичными заявлениями подозреваемого. Однако подозреваемый после начала одновременного допроса отказался давать показания", - отметили в ведомстве.

В то же время в НАБУ, ссылаясь на тайну следствия, отказались сообщить информацию, состоится ли еще одна очная ставка Охендовского с Трепаком.

Ранее Охендовский заявлял, что не отказывался, а даже настаивал на общем допросе с бывшим первым замглавы СБУ Виктором Трепаком. Условием, которого он требовал, должно быть ознакомление его адвокатов с материалами НАБУ по его делу.

Главе ЦИК было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах) вечером, 13 декабря.



Охендовский подозревается в том, что в 2012 году он якобы ездил заграницу, чтобы по поручению "высшего руководства" страны информировать иностранных партнеров о "демократическом" ходе выборов в Украине с целью предотвращения их непризнания. За это, по данным правоохранителей, Охендовский получал деньги от Партии регионов. Глава ЦИК обвинения отрицает и заявляет, что никаких денег ни у кого не брал.

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