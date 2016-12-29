Порошенко: За кибератаками на Украину стоит Москва

Президент Петр Порошенко напомнил, что кибератака 6 декабря вывела из строя сети Государственной казначейской службы и Министерства финансов

Президент Украины Петр Порошенко проводит заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам кибербезопасности и защиты инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"В целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса выявлено около 6,5 тыс. тысяч спланированных кибератак", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что кибератака 6 декабря вывела из строя сети Государственной казначейской службы и Министерства финансов.

"Вопросы кибербезопасности стоят в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБОУ вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальным", - добавил Порошенко.





По его словам, расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая также ведет кибервойну против США, Германии и Швеции.

"На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предотвращать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - подчеркнул Порошенко и добавил, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.





Фото: president.gov.ua

19 декабря в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили разветвленную сеть продаж специальных технических средств негласного получения информации - GPS-трекеров с встроенными сверхчувствительными микрофонами, которые контролировались из России.

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