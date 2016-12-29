На заседании СНБО приняли основы информационной безопасности

В течение последних 2 месяцев на объектах 5 ведомств и 31 государственного информационного ресурса обнаружено около 6,5 тысяч хакерских атак

На заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли основы информационной безопасности и защиты критической инфраструктуры. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Ранее он заявил, что в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак.

По словам Порошенко, расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая "развязала кибервойну против нашего государства". Президент отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран.

Украина сделала необходимые выводы и будет оперативно реагировать на киберугрозы, отметил Порошенко.

Как сообщали вчера американские СМИ, сегодня, 29 декабря президент США Барак Обама должен объявить о введении новых санкций против России в ответ на хакерские атаки со стороны РФ во время президентских выборов в США.

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