Австрия будет добиваться смягчения санкций против РФ - МИД
Австрийское правительство хочет добиться смягчения санкций Евросоюза против России, которые были наложены из-за войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, передает немецкое издание Spiegel.
"Мы должны снова установить доверие в Европе и перейти с системы наказания через санкции на путь создания системы стимулирования", - заявил Курц.
Австрия намерена добиваться изменения санкционной политики против РФ через ОБСЕ, в которой будет председательствовать с января 2017 года.
25 ноября 2016 года сообщалось, что министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер cчитает, что нужно укреплять диалог с Россией.
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