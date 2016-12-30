Австрия будет добиваться смягчения санкций против РФ - МИД

Правительство Австрии намерено добиваться смягчения санкций против России через ОБСЕ, в которой Австрия будет председательствовать с января 2017 года

Австрийское правительство хочет добиться смягчения санкций Евросоюза против России, которые были наложены из-за войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, передает немецкое издание Spiegel.

"Мы должны снова установить доверие в Европе и перейти с системы наказания через санкции на путь создания системы стимулирования", - заявил Курц.

Австрия намерена добиваться изменения санкционной политики против РФ через ОБСЕ, в которой будет председательствовать с января 2017 года.

25 ноября 2016 года сообщалось, что министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер cчитает, что нужно укреплять диалог с Россией.

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