В 2016 в Донбассе году погибли 211 бойцов ВСУ - Порошенко

Президент и американские сенаторы в Мариуполе почтили память погибших в Донбассе украинских военных

В Донбассе за этот год погибли 211 украинских военных. Об этом в Мариуполе сообщил президент Петр Порошенко, пишет Украинская правда.

"Только в течение этого года 211 военнослужащих ВСУ отдали свою жизнь за мир и свободу", - сказал Порошенко.



Глава государства посмертно наградил званием Героя Украины 21-летнего Никиту Ярового, который погиб в бою у поселка Луганское.

Также президент объявил об открытии в Мариуполе обновленного наблюдательного пункта. "Он оснащен новейшей системой обнаружения, предупреждения и идентификации цели", - сказал Порошенко. По его словам, планируется установка еще 5 таких комплексов, которые "видят воздух, воду и землю".

Он также сообщил, что в субботу во время его пребывания в районе Широкино в 4 км от них состоялся обстрел и попытка штурма.

"Мы имеем дело с российским врагом, у которого ничего святого, даже Рождества. Никакой тишины, о которой договорились в Минске, так и не наступило. Даже сейчас, когда мы были возле Широкино в 4 км от нас был артиллерийских обстрел и попытка штурмовых действий ", - заявил Порошенко.

Президент и делегация сенаторов США почтили минутой молчания память погибших в АТО.



Сегодня, 31 декабря, президент Украины и американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар прибыли на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить бойцов ВСУ с Новым годом.

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