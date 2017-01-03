В Украине будут производить американские винтовки М-16

По словам замгендиректора Укроборонпрома, запуск этого проекта даст возможность перехода украинской армии и промышленности на стандарты НАТО

В Украине будет производиться американская автоматическая винтовка М-16. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель генерального директора по авиастроению и производству ГК Укроборонпром Владимир Коробов, передает корреспондент ЛІГА.net.

"У нас есть проект, в котором мы уже достаточно "глубоко" находимся - это производство винтовок М-16 на территории Украины. Мы начинаем этот проект и мы его будем реализовывать. Надеюсь, что скоро перейдем к практической реализации. На сегодня мы подписываем все необходимые для этого документы", - сказал он, отметив, что запуск этого проекта в дальнейшем даст возможность перехода украинской армии и промышленности на стандарты НАТО.

В свою очередь глава ГК Укроборонсервис Сергей Микитюк добавил, что винтовка М-16 состоит на вооружении в 40 странах мира.

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