Новый глава ОБСЕ назвал главные задачи организации в Украине
03.01.2017 19:41
Сегодня Себастьян Курц осуществил поездку вдоль линии разграничения огня в Донбассе
Себастьян Курц (фото - ЕРА)
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что главной целью ОБСЕ в Украине является полноценный режим тишины в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.
Сегодня Курц осуществил поездку вдоль линии разграничения огня в Донбассе.
"ОБСЕ преследует цель, чтобы соглашение о прекращении огня соблюдалось в полной мере, а также улучшалась ситуация для местного населения", - написал он.
Сегодня утром министр иностранных дел Павел Климкин и глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц прилетели в Мариуполь Донецкой области.
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