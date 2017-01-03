Новый глава ОБСЕ назвал главные задачи организации в Украине

Сегодня Себастьян Курц осуществил поездку вдоль линии разграничения огня в Донбассе

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что главной целью ОБСЕ в Украине является полноценный режим тишины в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

Сегодня Курц осуществил поездку вдоль линии разграничения огня в Донбассе.

"ОБСЕ преследует цель, чтобы соглашение о прекращении огня соблюдалось в полной мере, а также улучшалась ситуация для местного населения", - написал он.

Сегодня утром министр иностранных дел Павел Климкин и глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц прилетели в Мариуполь Донецкой области.

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