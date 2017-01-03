В Донбассе находится 5 тысяч российских военных - Полторак

Со стороны боевиков в Донбассе сосредоточено большое количество вооружения, в частности, 600 танков и 300 систем залпового огня

В Донбассе находится около 40 тысяч членов незаконный вооруженных формирований. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в интервью 5 каналу.

Среди них пять тысяч - военные регулярной армии РФ.



"Только в этом году больше 16 тысяч раз они нарушили режим тишины. Они сосредоточили там огромное количество вооружения и техники: около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня", - рассказал Полторак.



В прошлом году в результате обстрелов ранения получили около 1500 военных ВСУ и 211 служащих погибли.



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