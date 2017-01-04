Лидер Китая высказался за "вечную дружбу" с Украиной

По словам Петра Порошенко, главными достижениями взаимоотношений Китая и Украины являются "крепкая дружба" народов и "взаимная поддержка суверенитета"

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил украинский народ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между официальными Пекином и Киевом, заверив, что Китай заинтересован в сотрудничестве на основе "взаимной выгоды". Об этом сообщает со ссылкой на слова главы КНР пресс-служба президента Петра Порошенко.

"За 25 лет после установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения сохраняют здоровое и стабильное развитие. Сотрудничество... достигло существенных результатов, содержание китайско-украинских отношений стратегического партнерства непрерывно насыщается, что приносит реальную пользу двум странам и их народам", - отмечается в поздравлении председателя КНР.

По словам китайского лидера, Пекин "уделяет большое внимание" развитию китайско-украинских отношений и готов их развивать "на основе принципов взаимоуважения и взаимного выигрыша". Цзиньпин также пожелал, чтобы дружба между народами Китая и Украины "продолжалась вечно".

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Как заявил о ответном поздравлении Порошенко, главными достижениями четвертьвековой истории взаимоотношений государств среди прочего является "крепкая дружба" украинского и китайского народов, а также "взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности".

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27 марта 2014 года, через несколько недель после начала российской оккупации Крыма, Генассамблея ООН приняла резолюцию №68/262 о территориальной целостности Украины. Китай воздержался от голосования.

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