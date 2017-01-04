Новый глава ОБСЕ назвал условие для проведения выборов в ОРДЛО

Эффективность работы ОБСЕ в Донбассе - это полное прекращение огня, сказал глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц

Новый глава миссии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что главным условием проведения выборов в ОРДЛО должно стать полное прекращение огня. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Павлом Климкиным в Мариуполе, передает корреспондент ЛІГА.net.

По словам Курца, эффективность работы ОБСЕ в Донбассе - это полное прекращение огня.

"Это должно стать основой для проведения свободных и честных выборов", - сказал глава ОБСЕ.

Сегодня Курц подчеркнул, что минские договоренности необходимы и их нужно выполнять.

Климкин сегодня заявил, что нужно дать наблюдателям миссии ОБСЕ полный доступ к оккупированном территориям Донбасса, к неконтролируемым участкам границы.

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