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Новый глава ОБСЕ назвал условие для проведения выборов в ОРДЛО

04.01.2017 10:55
Эффективность работы ОБСЕ в Донбассе - это полное прекращение огня, сказал глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц
Новый глава ОБСЕ назвал условие для проведения выборов в ОРДЛО
Себастьян Курц (фото - EPA)

Новый глава миссии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что главным условием проведения выборов в ОРДЛО должно стать полное прекращение огня. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Павлом Климкиным в Мариуполе, передает корреспондент ЛІГА.net.

По словам Курца, эффективность работы ОБСЕ в Донбассе - это полное прекращение огня. 

"Это должно стать основой для проведения свободных и честных выборов", - сказал глава ОБСЕ.

Сегодня Курц подчеркнул, что минские договоренности необходимы и их нужно выполнять.

Климкин сегодня заявил, что нужно дать наблюдателям миссии ОБСЕ полный доступ к оккупированном территориям Донбасса, к неконтролируемым участкам границы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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