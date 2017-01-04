Жебривский: Настоящую Украину нужно строить в Донецкой области

Украину нужно начать строить тут, в Донецкой области, не во Львове, сказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что настоящую Украину нужно начать строить в Донецкой области. Об этом он заявил в эфире регионального канала.

По словам Жебривского, ключевой вопрос - это то, что люди региона ищут самоидентификацию настоящего украинца.

"Недавно они понимали, что они единый советский народ, совсем недавно еще были хозяева Донетчины, которые им указывали - где работать, где жить, как жить. Много людей сейчас задумываются, а кто я. Это очень важно для понимания, что сегодня они украинцы. Украинцы не в зависимости от происхождения. И на сегодняшний день важно, что, именно самоидентификация - это украинец с Донетчины", - сказал Жебривский.

По его словам, встречи с местными жителями позволяют сделать вывод, что многие нашли себя.

"Я встречаюсь много с президентом и премьером. И я им сказал - настоящую Украину нужно начать строить тут, на Донетчине, не во Львове, они там все знают, какие они украинцы… А тут люди, которые ищут самоидентификации, знаете, как с чистого листа", - подчеркнул Жебривский.

Он добавил, что если запустить единые правила игры для всех, то жители региона проявят себя как настоящие патриоты, украинцы.

20 ноября Жебривский сказал, что на полное восстановление инфраструктуры Донбасса нужно более $20 млрд.

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