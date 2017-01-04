В НАБУ направили материалы судьи, которая не подала э-декларацию

Судья Апелляционного суда Днепропетровской области не подала электронную декларацию за 2015 год

Нацагентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ материалы в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с отсутствием ее декларации за 2015 год в Едином госреестре деклараций. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в НАБУ материалы относительно возможного совершения судьей Апелляционного суда Днепропетровской области уголовного правонарушения в связи с отсутствием ее декларации 2015 года в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В НАПК уточнили, что материалы направлены для принятия решения в соответствии со статьей 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины и внесения данных в Единый реестр досудебных расследований.

В НАПК отметили, что письмом от 23 ноября уведомляли судью о необходимости подать декларацию. Однако по состоянию на 1 января 2017 года она этого не сделала.

Согласно законодательству, несвоевременная подача электронной декларации предусматривает штраф, а в случае значительной задержки - уголовную ответственность.

Вчера, 3 января, НАБУ и НАПК договорились о сотрудничестве и обмене информацией между ведомствами

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