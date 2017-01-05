Тука назвал условие введения полицейской миссии в Донбасс

Полицейская миссия, как и миротворцы, вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон, сказал замминистра

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что полицейская миссия может быть введена в Донбасс только с согласия двух сторон - Украины и России. Об этом он сказал в эфире 112.Украина.

По словам Туки, термин полицейская миссия - это не синоним миротворческих сил ООН.

"Это разные вещи. Полицейская миссия, как и миротворцы, вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон. Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится на территории. Одна сторона - Киев, вторая - Москва", - подчеркнул Тука.

4 января новый глава Специальной мониторинговой ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в Мариуполе относительно вопроса введения полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс сказал: "Это не просто".

Он отметил, что такое решение должны принять все 57 стран, члены ОБСЕ.

"Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов, и решения принимаются консенсусом", - подчеркнул Курц.

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