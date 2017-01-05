СБУ сообщила последние детали об обмене украинских заложников

Советник главы СБУ отметил, что cейчас прорабатываются разные варианты освобождения украинских заложников в ОРДЛО

Украина предлагает беспрецедентную формулу освобождения украинских заложников - 228 на 48 человек. Об этом сегодня ЛІГА.net сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы готовы идти даже на такой беспрецедентный компромисс. Чем он обусловлен? Обусловлен тем, что мы живем в правовом государстве. Если мы говорим о всех, то мы говорим, что сейчас можем отдать 228, которых можем законно передать через определенную процедуру. Законную процедуру. Нам говорят, что готовы отдать 48", - сказал Тандит.

Он напомнил, что Украина недавно передала в одностороннем порядке 15 человек, которые были осуждены по ст 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

"Эти все люди имели отношение к АТО фактически по нашим законам. Это большой знак доброй воли, и мы надеемся Россия, которая принимает основные решения, определится и сделает конкретный шаг в сторону Украины", - подчеркнул Тандит.

Советник главы СБУ подчеркнул, что в настоящее время проводятся консультации и встречи с целью дальнейшего определения количества украинских заложников и мест, где они могут находиться в ОРДЛО.

"Мы сейчас прорабатываем разные, другие варианты освобождения заложников. Пока идут праздники, мы активизировали, в том числе и линию межцерковного общения. Вчера была важная встреча с Блаженейшим Митрополитом Онуфрием. Мы наедине обсуждали с ним ряд вопросов, связанных с передачей нам не только списков тех людей, места которых мы можем узнать. Но самое главное - мы говорили, просили Блаженейшего и дальше после освобождения Тараса Колодия оказывать нам поддержку и помощь в деле освобождения заложников", - подчеркнул Тандит.

Он не стал уточнять, кто есть в поданных списках.

"Я не могу комментировать списки, ссылаясь на закон о персональных данных. Но, поверьте, в этом списке есть очень многие известные заложники, о которых говорят уже давно. Там есть и военные которые с оружием в руках защищали целостность Украины", - сказал Тандит.

По его словам, официально украинскими заложниками считаются 110 человек. "Мы знаем места нахождения 58 человек в ОРДЛО", - добавил он.

Тандит также отметил, что к встрече в Минске готовится готовится украинская делегация.

"Мы надеемся, что в ближайшее время все-таки со стороны Российской Федерации будут уже даны нам определенные не просто знаки, но и конкретные действия. Мы понимаем, что именно там принимаются ключевые решения, в том числе и по судьбе наших заложников", - сказал советник главы СБУ.

29 декабря Украина в одностороннем порядке передала представителям террористических организаций ДНР и ЛНР 15 сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

18 декабря сообщалось, что Колодий освобожден после двух лет плена. Боевики удерживали его в Макеевской колонии.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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