Канада отправила в Донбасс 11 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарный груз был собран и отправлен в Украину при поддержке Конгресса украинцев Канады совместно с канадской компанией Сaravan Logиstics

Вчера, 4 января, из Канады в оккупированный Донбасс было отправлено около 11 тонн гуманитарной помощи, состоящий из медицинского оборудования и средств пожаротушения. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что гуманитарный груз был собран и отправлен в Украину при поддержке Конгресса украинцев Канады совместно с канадской компанией Сaravan Logиstics, а также общественными организациями Ukraine Appeal, GlobalFire, Global Medic и Лигой украинцев Канады.

Гуманитарная помощь будет передана в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе. Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами в Украину, отметили в МИД.

"Собранное в январе 2017 года украинской общиной Канады оборудование позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии против нашего государства, а также позволит повысить эффективность борьбы с пожарами", - сказано в сообщении.

В начале декабря в МВД заявляли, что правительство Канады через проект международной технической помощи в 2017 году предоставит Украине $8,1 млн на повышение квалификации правоохранителей.

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