Прокуратура получила подтверждение смерти Жилина и закрыла дела

Все уголовные производства, отрытые прокуратурой Харьковской области, закрыли 28 декабря после получения из РФ подтверждения факта смерти

Прокуратура закрыла уголовные дела против главаря террористической группировки Оплот Евгения Жилина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНИАН.



В конце 2016 года из РФ было получено подтверждение факта смерти Жилина и в связи с этим 28 декабря 2016 года уголовные производства были закрыты.

Жилин был убит19 сентября 2016 года в ресторане Ветерок под Москвой.

В июле 2015 года Генпрокуратура завершила расследование одного из эпизодов преступной деятельности возглавляемой Жилиным группировки Оплот во время Революции Достоинства. Жилин был объявлен в розыск, суд выдал разрешение на его задержание.