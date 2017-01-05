Прокуратура получила подтверждение смерти Жилина и закрыла дела
Прокуратура закрыла уголовные дела против главаря террористической группировки Оплот Евгения Жилина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНИАН.
В конце 2016 года из РФ было получено подтверждение факта смерти Жилина и в связи с этим 28 декабря 2016 года уголовные производства были закрыты.
Жилин был убит19 сентября 2016 года в ресторане Ветерок под Москвой.
В июле 2015 года Генпрокуратура завершила расследование одного из эпизодов преступной деятельности возглавляемой Жилиным группировки Оплот во время Революции Достоинства. Жилин был объявлен в розыск, суд выдал разрешение на его задержание.
В декабре 2015 Краматорский городской суд принял решение о начале заочного расследования против Жилина.
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