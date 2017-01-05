USD:  27.04  27.79   EUR:  28.14  29.26  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Прокуратура получила подтверждение смерти Жилина и закрыла дела

05.01.2017 23:28
Все уголовные производства, отрытые прокуратурой Харьковской области, закрыли 28 декабря после получения из РФ подтверждения факта смерти
Прокуратура получила подтверждение смерти Жилина и закрыла дела
Евгений Жилин (скриншот видеозаписи)

Прокуратура закрыла уголовные дела против главаря террористической группировки Оплот Евгения Жилина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНИАН.

В конце 2016 года из РФ было получено подтверждение факта смерти Жилина и в связи с этим 28 декабря 2016 года уголовные производства были закрыты. 

Жилин был убит19 сентября 2016 года в ресторане Ветерок под Москвой.

В июле 2015 года Генпрокуратура завершила расследование одного из эпизодов преступной деятельности возглавляемой Жилиным группировки Оплот во время Революции Достоинства. Жилин был объявлен в розыск, суд выдал разрешение на его задержание.

В декабре 2015 Краматорский городской суд принял решение о начале заочного расследования против Жилина. 

Читайте также: Жилин убит, мафия живет

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 