Дальнобойными ударами по промышленности РФ Украина нанесла совокупный ущерб на $10 млрд
В 2025 году благодаря дальнобойным ударам по промышленному комплексу РФ украинские защитники нанесли оккупантам совокупный ущерб на более чем $10 млрд. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.
Речь идет о боевой работе, которую Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны совершили в течение января-мая – защитники воплотили ряд операций по глубинному поражению, чтобы подорвать военно-экономический потенциал оккупантов.
По словам Сырского, общий ущерб, нанесенный промышленному комплексу России, оценивается в более чем $10 млрд:
→ более $1,3 – прямые убытки, охватывающие критически важные секторы (нефтеперерабатывающая промышленность, горюче-смазочный комплекс, энергетическое и транспортное обеспечение, а также стратегические линии коммуникаций);
→ по меньшей мере $9,5 млрд – косвенные убытки из-за дестабилизации работы нефтеперерабатывающей отрасли, вынужденной остановки ряда предприятий, блокирования логистических цепей, нарушения перевозок и транспортировки готовой продукции.
Главком отметил, что соотношение между украинскими расходами на такие операции и последствиями для захватчиков составляет примерно 1 к 15, что "является доказательством эффективности такого инструмента сдерживания как экономических, так и военных способностей РФ".
- Сырский сообщал, что за май 2025 года Силы обороны нанесли удары по 58 целям на территории России: "Поражены военные объекты, подорваны возможности военно-промышленного комплекса агрессора".
- В середине июня защитники поразили одно из мест производства ударных беспилотников в российском Татарстане.