Дальнобойными ударами по промышленности РФ Украина нанесла совокупный ущерб на $10 млрд

Последствия для оккупантов в 15 раз больше, чем украинские расходы на такие операции, заявил главком ВСУ

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

В 2025 году благодаря дальнобойным ударам по промышленному комплексу РФ украинские защитники нанесли оккупантам совокупный ущерб на более чем $10 млрд. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

Речь идет о боевой работе, которую Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны совершили в течение января-мая – защитники воплотили ряд операций по глубинному поражению, чтобы подорвать военно-экономический потенциал оккупантов.

Читайте также Экономическая база РФ для продолжения войны сокращается ежедневно

По словам Сырского, общий ущерб, нанесенный промышленному комплексу России, оценивается в более чем $10 млрд:

→ более $1,3 – прямые убытки, охватывающие критически важные секторы (нефтеперерабатывающая промышленность, горюче-смазочный комплекс, энергетическое и транспортное обеспечение, а также стратегические линии коммуникаций);

→ по меньшей мере $9,5 млрд – косвенные убытки из-за дестабилизации работы нефтеперерабатывающей отрасли, вынужденной остановки ряда предприятий, блокирования логистических цепей, нарушения перевозок и транспортировки готовой продукции.

Главком отметил, что соотношение между украинскими расходами на такие операции и последствиями для захватчиков составляет примерно 1 к 15, что "является доказательством эффективности такого инструмента сдерживания как экономических, так и военных способностей РФ".