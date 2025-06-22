Далекобійними ударами по російській промисловості Україна завдала сукупних збитків на $10 млрд

Наслідки для окупантів у 15 разів більші, ніж українські витрати на такі операції, заявив головком ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

У 2025 році завдяки далекобійним ударам по промисловому комплексу РФ українські захисники завдали окупантам сукупних збитків у понад $10 млрд. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LIGA.net.

Йдеться про бойову роботу, яку Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили впродовж січня-травня – захисники втілили низку операцій із глибинного ураження, аби підірвати військово-економічний потенціал окупантів.

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За словами Сирського, загальні збитки, завдані промисловому комплексу Росії, оцінюються у більш ніж $10 млрд:

→ понад $1,3 – прямі збитки, що охоплюють критично важливі сектори (нафтопереробну промисловість, паливно-мастильний комплекс, енергетичне та транспортне забезпечення, а також стратегічні лінії комунікацій);

→ щонайменше $9,5 млрд – непрямі збитки через дестабілізацію роботи нафтопереробної галузі, вимушену зупинку низки підприємств, блокування логістичних ланцюгів, порушення перевезень та транспортування готової продукції.

Головком зазначив, що співвідношення між українськими витратами на такі операції та наслідками для загарбників приблизно становить 1 до 15, що "є доказом ефективності такого інструменту стримування як економічних, так і військових спроможностей РФ".