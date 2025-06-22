В Украине открылся офис производителя зенитно-ракетных комплексов NASAMS

Украина рассчитывает на "практические результаты" от сотрудничества с компанией уже в ближайшее время

Система NASAMS (Фото: компания-производственные Kongsberg / Flickr)

В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, которая, в том числе, производит зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Системы NASAMS уже находятся на вооружении украинских военных. Теперь же, отметил Умеров, Украина в сотрудничестве с Kongsberg фокусируется на развитии совместных проектов в сфере ПВО.

Министр анонсировал новые решения на базе NASAMS: "Для усиления защиты населения и критической инфраструктуры".

"Открытие офиса – это очередной шаг в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиление ПВО и защиты моря – направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером", – отметил чиновник.

По его словам, это также откроет новые возможности для сотрудничества инженеров Украины и Норвегии: "Над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций".

Украина рассчитывает на практические результаты от этого сотрудничества уже "в ближайшее время", заявил Умеров.