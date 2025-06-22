В Украине открылся офис производителя зенитно-ракетных комплексов NASAMS
В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, которая, в том числе, производит зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Системы NASAMS уже находятся на вооружении украинских военных. Теперь же, отметил Умеров, Украина в сотрудничестве с Kongsberg фокусируется на развитии совместных проектов в сфере ПВО.
Министр анонсировал новые решения на базе NASAMS: "Для усиления защиты населения и критической инфраструктуры".
"Открытие офиса – это очередной шаг в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиление ПВО и защиты моря – направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером", – отметил чиновник.
По его словам, это также откроет новые возможности для сотрудничества инженеров Украины и Норвегии: "Над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций".
Украина рассчитывает на практические результаты от этого сотрудничества уже "в ближайшее время", заявил Умеров.
- В начале июня президент Зеленский, выступая на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", заявил, что системы противовоздушной обороны, такие как NASAMS и IRIS-T можно производить в Украине.
- Аналитик Бадрак в статье для LIGA.net сообщал, что у Украины есть собственный ЗРК противовоздушной обороны частной разработки, но его серийное производство тормозится из-за позиции Агентства оборонных закупок Минобороны. В самом ведомстве заявили, что закупают ПВО и у украинских производителей.
- В этом же тексте эксперт заявил, что Минобороны теряет шансы усилить противовоздушную оборону, которые предоставляют западные партнеры, и привел два соответствующих кейса.