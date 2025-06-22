В Україні відкрився офіс виробника зенітно-ракетних комплексів NASAMS
В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка, у тому числі, виготовляє зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Системи NASAMS уже перебувають на озброєнні українських військових. Тепер же, зазначив Умєров, Україна у співпраці з Kongsberg фокусується на розвитку спільних проєктів у сфері ППО.
Міністр анонсував нові рішення на базі NASAMS: "Для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури".
"Відкриття офісу – це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря – напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером", – зазначив чиновник.
За його словами, це також відкриє нові можливості для співпраці інженерів України та Норвегії: "Над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій".
Україна розраховує на практичні результати від цієї співпраці вже "найближчим часом", заявив Умєров.
- На початку червня президент Зеленський, виступаючи на засіданні "Рамштайну", заявив, що системи протиповітряної оборони, такі як NASAMS та IRIS-T можна виробляти в Україні.
- Аналітик Бадрак у статті для LIGA.net повідомляв, що в України є власний ЗРК протиповітряної оборони приватної розробки, але його серійне виробництво гальмується через позицію Агенції оборонних закупівель Міноборони. У самому відомстві заявили, що закуповують ППО і в українських виробників.
- У цьому ж тексті експерт заявив, що Міноборони марнує шанси посилити протиповітряну оборону, які надають західні партнери, й навів два відповідні кейси.