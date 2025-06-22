В Україні відкрився офіс виробника зенітно-ракетних комплексів NASAMS
Система NASAMS (Фото: компанія-виробник Kongsberg / Flickr)

В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка, у тому числі, виготовляє зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Системи NASAMS уже перебувають на озброєнні українських військових. Тепер же, зазначив Умєров, Україна у співпраці з Kongsberg фокусується на розвитку спільних проєктів у сфері ППО.

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Міністр анонсував нові рішення на базі NASAMS: "Для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури".

"Відкриття офісу – це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря – напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером", – зазначив чиновник.

За його словами, це також відкриє нові можливості для співпраці інженерів України та Норвегії: "Над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій".

Україна розраховує на практичні результати від цієї співпраці вже "найближчим часом", заявив Умєров.

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