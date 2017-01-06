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Служащих по "бессрочным" контрактам начнут увольнять в запас

06.01.2017 00:32
Генеральный штаб начинает составлять график увольнения военных, которые служат по контракту с неопределенным сроком действия
Служащих по "бессрочным" контрактам начнут увольнять в запас

Увольнение в запас военных, которые не меньше 24 месяцев служат по контрактам до окончания особого периода, начнется с 1 апреля 2017 года. Об этом сообщает Министерство обороны.

Также это касается военных, которые подписали контракты еще до 2014 года. Действие этих контрактов продлили на время особого периода и увольнять будут тех, кто прослужил больше 18 месяцев с момента продления. 

Это предусматривает закон об усовершенствовании порядка прохождения военной службы.

"Мы отказываемся от контрактов, у которых неопределенных срок действия. Это касается контрактов до окончания особого периода. (...) Военные не могут планировать свою жизнь, свою военную службу. Поэтому в законе предусмотрено отказ от такого вида контрактов", - пояснили в Минобороны.

Сейчас Генеральный штаб составляет график увольнения военных.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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