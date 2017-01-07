Сутки в АТО: ранены двое украинских военных
07.01.2017 13:10
Около Новотошковского в ходе гранатометных обстрелов пострадали двое служащих Вооруженных Сил Украины
За прошлые сутки в Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянник.
Служащие ВСУ получили ранения в результате гранатометных обстрелов позиций сил АТО в районе Новотошковского.
Потерь среди военных нет.
Всего за минувшие сутки в Донбассе зафиксировано 42 обстрела.
Читайте также: В рождественскую ночь силы АТО отбили нападение около Авдеевки
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:23
-
вчера
16:28
-
вчера
14:09
-
вчера
13:35
-
вчера
13:46
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров