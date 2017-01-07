Сутки в АТО: ранены двое украинских военных

Около Новотошковского в ходе гранатометных обстрелов пострадали двое служащих Вооруженных Сил Украины

За прошлые сутки в Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянник.



Служащие ВСУ получили ранения в результате гранатометных обстрелов позиций сил АТО в районе Новотошковского.



Потерь среди военных нет.



Всего за минувшие сутки в Донбассе зафиксировано 42 обстрела.

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