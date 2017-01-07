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Сутки в АТО: ранены двое украинских военных

07.01.2017 13:10
Около Новотошковского в ходе гранатометных обстрелов пострадали двое служащих Вооруженных Сил Украины
Сутки в АТО: ранены двое украинских военных

За прошлые сутки в Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянник. 

Служащие ВСУ получили ранения в результате гранатометных обстрелов позиций сил АТО в районе Новотошковского. 

Потерь среди военных нет.

Всего за минувшие сутки в Донбассе зафиксировано 42 обстрела.

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