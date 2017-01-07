Украина впервые получила часть долга за потребленную ОРЛО воду

Попаснянскому районному водоканалу была уплачена часть долга в сумме 10,5 млн гривень за водоснабжение оккупированных боевиками районов Луганщины

Украина впервые получила часть средств, которые задолжали боевики террористической организации ЛНР за поставленную в отдельные районы Луганской области воду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"6 января 2017 года коммунальному предприятию Попаснянский районный водоканал была уплачена часть долга в сумме 10,5 млн гривень за водоснабжение неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, до этого почти год в рамках трехсторонней контактной группы шли переговоры о практических механизмах оплаты долга.

КП Попаснянский районный водоканал является основным предприятием, обеспечивающим поставку воды как на подконтрольную, так и неподконтрольную Украине территорию Луганской области.

В министерстве подчеркивают, что в расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на контролируемой Украиной территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.

"В свою очередь КП Попаснянский районный водоканал теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой воды в направлении г. Луганск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация механизма стала возможной благодаря совместным усилиям Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Луганской областной военно-гражданской администрации и других заинтересованных органов государственной власти.

С 1 декабря 2016 года из-за долгов Украина прекратила подачу воды в ОРЛО. Как сообщили в Луганской ОВГА, задолженность КП Попаснянский районный водоканал перед ООО Луганское энергетическое объединение за потребленную электрическую энергию составляет около 124 млн грн.

30 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна-агрессор РФ отказалась платить за водоснабжение ОРЛО.

23 ноября сообщалось, что 600 тысяч жителей могут оказаться без водоснабжения, потому что боевики игнорируют предложения решить вопрос задолженностей за поставленную воду.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина будет вынуждена отключить водоснабжение неподконтрольных территорий Луганской области после 1 декабря.

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