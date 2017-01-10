В горсовете Харькова правоохранители проводят обыски
В Харьковском горсовете сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики Главного управления полиции области проводят обыски. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря областного прокурора Вита Дубовик.
"Продолжается расследование по статье получение неправомерной выгоды. Но главный фигурант не является сотрудником горсовета. Проводится несколько обысков одновременно", - отметила Дубовик.
По ее словам, подробности будут известны позже.
Директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко добавляет, что правоохранители работают в юридическом департаменте.
"Такие действия, к сожалению, становятся традиционными и дают повод для дискредитации горсовета", - заявил он.
30 июня 2016 года в городском совете Харькова сотрудники полиции провели обыски. По подозрению во взяточничестве задержаны трое чиновников и юрист.
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