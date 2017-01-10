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В горсовете Харькова правоохранители проводят обыски

10.01.2017 11:59
В Харьковском горсовете уточнили, что правоохранители работают в юридическом департаменте
В горсовете Харькова правоохранители проводят обыски
Фото: kernes.com.ua

В Харьковском горсовете сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики Главного управления полиции области проводят обыски. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря областного прокурора Вита Дубовик.

"Продолжается расследование по статье получение неправомерной выгоды. Но главный фигурант не является сотрудником горсовета. Проводится несколько обысков одновременно", - отметила Дубовик.

По ее словам, подробности будут известны позже.

Директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко добавляет, что правоохранители работают в юридическом департаменте.

"Такие действия, к сожалению, становятся традиционными и дают повод для дискредитации горсовета", - заявил он.

30 июня 2016 года в городском совете Харькова сотрудники полиции провели обыски. По подозрению во взяточничестве задержаны трое чиновников и юрист.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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