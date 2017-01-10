В горсовете Харькова правоохранители проводят обыски

В Харьковском горсовете уточнили, что правоохранители работают в юридическом департаменте

В Харьковском горсовете сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики Главного управления полиции области проводят обыски. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря областного прокурора Вита Дубовик.

"Продолжается расследование по статье получение неправомерной выгоды. Но главный фигурант не является сотрудником горсовета. Проводится несколько обысков одновременно", - отметила Дубовик.

По ее словам, подробности будут известны позже.

Директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко добавляет, что правоохранители работают в юридическом департаменте.

"Такие действия, к сожалению, становятся традиционными и дают повод для дискредитации горсовета", - заявил он.

30 июня 2016 года в городском совете Харькова сотрудники полиции провели обыски. По подозрению во взяточничестве задержаны трое чиновников и юрист.

Читайте также: В Харьковской области обстреляли машину советника главы региона

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.