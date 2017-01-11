Бывших крымских депутатов будут судить за содействие оккупации

Депутаты незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым"

Апелляционный суд Украины признал подсудимыми бывших депутатов Автономной Республики Крым Виталия Нахлупина и Светлану Савченко по обвинению в содействии оккупации Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Суд постановил, что уголовное производство в отношении экс-депутата Нахлупина будет определять Святошинский районный суд Киева, в отношении Светланы Савченко - Печерский районный суд Киева.

В прокуратуре отметили, что следствие получило неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады АРК оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.

"В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - говорится в сообщении.

Экс-депутатам грозит тюремный срок от 12 до 15 лет.

Шевченковский райсуд Киева планирует 31 января 2017 года начать рассмотрение дела против бывшего депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Олега Царева.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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