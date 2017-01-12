Боевики обстреливают Красногоровку: тяжело ранен гражданский

Террористы незаконных вооруженных формирований начали минометный обстрел жилых кварталов поздно вечером в среду

С 23:00 среды, 11 января, боевики обстреливают из минометов жилой сектор Красногоровки. Об этом сообщил глава управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.



Мужчина 1950 года рождения получил тяжелое ранение в результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом.



Сотрудники полиции оказывают медицинскую помощь.

Вчера, 11 января, боевики в зоне АТО совершили 23 обстрела позиций украинских военных. Ранен один украинский военнослужащий.



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