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Боевики обстреливают Красногоровку: тяжело ранен гражданский

12.01.2017 00:24
Террористы незаконных вооруженных формирований начали минометный обстрел жилых кварталов поздно вечером в среду
Боевики обстреливают Красногоровку: тяжело ранен гражданский
Фото: Прес-центр штаба АТО/Facebook

С 23:00 среды, 11 января, боевики обстреливают из минометов жилой сектор Красногоровки. Об этом сообщил глава управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

Мужчина 1950 года рождения получил тяжелое ранение в результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом. 

Сотрудники полиции оказывают медицинскую помощь. 

Вчера, 11 января, боевики в зоне АТО совершили 23 обстрела позиций украинских военных. Ранен один украинский военнослужащий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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