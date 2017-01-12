Боевики обстреливают Красногоровку: тяжело ранен гражданский
12.01.2017 00:24
Террористы незаконных вооруженных формирований начали минометный обстрел жилых кварталов поздно вечером в среду
Фото: Прес-центр штаба АТО/Facebook
С 23:00 среды, 11 января, боевики обстреливают из минометов жилой сектор Красногоровки. Об этом сообщил глава управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.
Мужчина 1950 года рождения получил тяжелое ранение в результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом.
Сотрудники полиции оказывают медицинскую помощь.
Вчера, 11 января, боевики в зоне АТО совершили 23 обстрела позиций украинских военных. Ранен один украинский военнослужащий.
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