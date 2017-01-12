В Украине будут судить армянина, воевавшего в рядах боевиков ЛНР

Военная прокуратура обвиняет иностранца в участии в войне в Донбассе на стороне террористов. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы

В Украине будут судить гражданина Армении, который обвиняется в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне российско-террористических войск. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как отметили в ведомстве, Главная военная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве против иностранца по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

"11 января 2017 года обвинительный акт в уголовном производстве передан в суд для рассмотрения по существу. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.

По данным ГПУ, армянин в апреле 2014 года был завербован в оккупированном РФ Крыму агитаторами для участия за денежное вознаграждение в войне против Украины в рядах террористической организации ЛНР. После этого он в составе отряда таких же наемников был перемещен в Ростовскую область РФ, а оттуда отправлен в Луганскую область через неконтролируемый участок украино-российской границы.

"В дальнейшем он до апреля 2015 года на территории Луганской области, занимая руководящие должности в составе незаконных вооруженных формирований Хулиган и так называемой военной части Л-74347 террористической организации ЛНР, с использованием огнестрельного оружия осуществлял акты применения вооруженной силы против подразделений сил антитеррористической операции", - сообщили в ГПУ.

11 января 2017 года сообщалось о том, что бойцы Национальной гвардии на блокпосту в Мариуполе задержали врача из Донецка, который подозревается в пособничестве террористам.

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