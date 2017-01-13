В списках Савченко есть уже освобожденные россияне - МИД РФ
В Министерстве иностранных дел России заявили, что в списках пленных, опубликованных депутатом Надеждой Савченко, есть россияне, которых давно освободили. Об этом сказала спикер МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, там есть имена людей, чьи дела не связаны с ситуацией в Донбассе и имеют исключительно уголовную подоплеку.
В российском МИД обвинили Украину в том, что она не дает общие списки заключенных россиян.
"Однако цифры, которыми мы располагаем, однозначно на порядок меньше декларируемых. Таких заключенных не более двух десятков", - отметили в ведомстве.
10 января народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки украинских заложников.
Советник СБУ Юрий Тандит заявил, что опубликованные списки Савченко украинских заложников некорректны, в них содержатся устаревшие данные.
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