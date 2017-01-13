Япония передала госпиталю ГПСУ медоборудование на 22,5 млн грн

Среди переданного оборудования компьютерный томограф Toshiba 2016 года, видеоэндоскопический комплект Olympus, цифровая рентгеновская система Calypso

Япония передала Центральному клиническому госпиталю Государственной пограничной службы медицинское оборудование на 22,5 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В церемонии передачи оборудования приняли участие президент Петр Порошенко, посол Японии в Украине Шигеки Суми, заместитель исполнительного директора офиса проектной поддержки Организации Объединенных Наций Виталий Ваншелбойм и председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

"Среди переданного оборудования компьютерный томограф Toshiba 2016 года, видеоэндоскопический комплект Olympus, цифровая рентгеновская система Calypso. Донором проекта выступило правительство Японии при содействии офиса проектной поддержки ООН (UNOPS). Общий бюджет составил 22 млн 502 тыс. гривень", - сказано в нем.

Начальник отделения диагностики госпиталя Василий Петренко отметил, что новое оборудование позволит осуществлять высокоточную диагностику и оказывать качественную медицинскую помощь в первую очередь раненым в зоне антитеррористической операции военнослужащим, прибывающим в медучреждение на лечение, ветеранам АТО, пограничникам и членам их семей.

По словам Петренко, все услуги для них будут предоставляться бесплатно.

11 января Порошенко объявил 2017 - годом Японии в Украине.

9 декабря 2016 года Порошенко и премьер Японии в телефонном режиме обсудили агрессию РФ против Украины. В частности, Порошенко рассказал Синдзо Абэ о том, что в ситуации с разрешением конфликта в Донбассе наблюдается стагнация из-за продолжения вооруженной агрессии России против Украины.

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