Жебривский предупреждает Ахметова о возможных проблемах

Глава Донецкой ОВГА предупредил акционера ДТЭК, олигарха Рината Ахметова о возможных проблемах: бизнес - отдельно, политика - отдельно

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский обещает проблемы компании ДТЭК и ее акционеру, олигарху Ринату Ахметову из-за вмешательства в создание объединенных громад в регионе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Краматорске, сообщает ОстроВ.



"Есть ДТЭК, который, к сожалению, начал собственную политику. Я предупреждал собственников ДТЭК - занимайтесь хозяйственной деятельностью, не лезьте в политику. К сожалению, есть один из представителей ДТЭК, которая почему-то решила, что под ДТЭК будет сформирована большая Добропольская громада. Не допущу этого всего. Будет то, что на пользу людям - приближение административных услуг. Обращаюсь к господину Тищенко и главному акционеру - если их сотрудница будет вмешиваться в политику, они будут иметь большие проблемы", - заявил Жебривский.

Он отметил, что ДТЭК вместе с мэром Доброполья Андреем Аксеновым выступают за создание объединенной территориальной громады с административным центром в указанном городе и "начали нагибать людей по поводу большого единого Доброполья".



"Этого не будет. Будут иметь проблемы и Аксенов, и ДТЭК. Есть разграничение: политика, пожалуйста, в Верховную Раду, в партию и - вперед, занимайтесь политикой. Бизнес в политику не лезет. Это ключевой вопрос… Я очень прошу акционера задуматься и обратить внимание на тот разговор, который неоднократно с ним имели: бизнес-отдельно, политика - отдельно", - подчеркнул Жебривский.

12 января сообщалось, что Нефтегаздобыча Ахметова увеличила добычу газа на 25%.

ДТЭК - холдинг, который управляет тремя операционными компаниями с активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, а также в альтернативной энергетике и добыче газа. Входит в состав финансово-промышленной группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов.

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