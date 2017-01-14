Оккупанты обстреливают ВСУ на всех направлениях: есть погибшие

Российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов, гранатометов и БМП. Один украинский военный погиб





На мариупольском направлении террористы обстреляли из минометов Широкино и Водяное, из грантометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Павлополь, Широкино, Старогнатовку. По Старомихайловке вела огонь БМП российских оккупантов.





На донецком направлении оккупанты обстреливали из минометов Мироновское, Зайцево, Авдеевку и Камянское. Гранатометы и стрелковое оружие оккупанты использовали в обстрелах Авдеевки, Зайцево, Новгородского. Поселок Троицкое обстреляла БМП террористов.





На луганском направлении из минометов обстреливали Новозвановку, из противотанковых ракетных комплексов Крымское и Новоалександровку.





За минувшие сутки террористы 62 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный получил ранения





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