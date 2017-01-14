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Оккупанты обстреливают ВСУ на всех направлениях: есть погибшие

14.01.2017 19:41
Российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов, гранатометов и БМП. Один украинский военный погиб
Оккупанты обстреливают ВСУ на всех направлениях: есть погибшие
Российские оккупанты на Светлодарской дуге (фото - ЕРА)
Оккупанты обстреливают позиции ВСУ в Донбассе на всех направлениях. В результате 28 обстрелов за текущие сутки двое украинских военных ранены, один погиб. Об этом сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении террористы обстреляли из минометов Широкино и Водяное, из грантометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Павлополь, Широкино, Старогнатовку. По Старомихайловке вела огонь БМП российских оккупантов.

На донецком направлении оккупанты обстреливали из минометов Мироновское, Зайцево, Авдеевку и Камянское. Гранатометы и стрелковое оружие оккупанты использовали в обстрелах Авдеевки, Зайцево, Новгородского. Поселок Троицкое обстреляла БМП террористов.

На луганском направлении из минометов обстреливали Новозвановку, из противотанковых ракетных комплексов Крымское и Новоалександровку.

За минувшие сутки террористы 62 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный получил ранения.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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