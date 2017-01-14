Родственники жертв MH17 требуют возобновить поиск их останков

Родственники пассажиров сбитого российским экипажем Бука рейса MH17 требуют возобновить поиски останков погибших после обнаружения кости одного из них

Родственники погибших в сбитом в июле 2014 года самолете Boeing рейса MH17 требуют возобновить поиски останков жертв в районе катастрофы. Об этом сообщает DW.

"Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки", - заявил в субботу, 14 января, президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд. Он потерял в крушении сына, дочь и родителей жены.

Дискуссия о MH17 возобновилась после того, как прокуратура Нидерландов подтвердила, что кость, найденная голландским журналистом Михелем Спеккерсом на Донбассе, принадлежит одной из жертв катастрофы. По словам Эверта ванн Зейтвелда, находка голландского журналиста "вновь открыла еще незажившие раны".

9 января в Нидерландах в аэропорту полиция задержала журналиста Микеля Спеккерса, поскольку он провозил обломки самолета рейса МН17. Журналист посетил оккупированный Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни в регионе. После этого он побывал на месте катастрофы самолета рейса МН17, где помимо прочего нашел кусок кости.

Экспертиза показала, что кость, которую нашел в Донбассе и пытался вывезти журналист Микель Спеккерс, принадлежит жертве катастрофы MH17

Международные прокуроры, расследующие катастрофу Боинга рейса MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году, говорят, что ракета комплекса ЗРК Бук, попавшая в самолет, была привезена из России и запущена с территории, подконтрольной боевикам.

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