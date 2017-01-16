Порошенко: Надеемся, Украина будет среди приоритетов политики США

Петр Порошенко на брифинге с вице-президентом США поблагодарил Джо Байдена за "десятки часов" переговоров и встреч о настоящем и будущем Украины

Украина уважает выбор американского народа, который решил, что следующим президентом США будет Дональд Трамп, и рассчитывает на "объединение" тамошнего политикума в украинском вопросе. Об этом на совместном брифинге с вице-президентом США Джозефом Байденом заявил президент Петр Порошенко, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией (президента США, - ред.)", - сказал глава государства.

Порошенко отметил, что официальный Киев заручился поддержкой Конгресса США и американского народа в целом. "Мы ценим такую поддержку и искренне на нее рассчитываем. Надеюсь, и дальше украинский вопрос будет объединять американский политикум и оставаться среди приоритетных", - сказал он.

Глава государства также выразил надежду, что Байден еще неоднократно посетит страну как "друг Украины".

"Это ваш последний визит в Украину в качестве вице-президента США, но точно не последний в качестве доброго, надежного друга Украины... Активность, насыщенность и откровенность диалога, десятки часов телефонных разговоров и личных встреч - это был непростой, но эффективный процесс принятия решений, которые ускорили процесс реформ, от которых зависели жизнь или смерть, иногда судьба страны и миллионов ее граждан", - подытожил Порошенко.

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После Киева уходящий в ближайшие дни с должности высокопоставленный американский чиновник отправится в швейцарский Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.

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