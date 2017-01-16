Порошенко: Украина - не единственный враг России

Все, кто несут демократические ценности, являются врагами Кремля, сказал президент

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина - не единственный враг России. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции , передает корреспондент ЛІГА.net.

"Украина понимает - мы не единственный враг для Москвы. Все, кто несут демократические ценности, являются врагами Кремля", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Россия старается уйти от ответственности и дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Порошенко подчеркнул, что Украина может этому противостоять с помощью запуска дорожной карты и выполнение Минска.

"Нынешняя агрессивная Россия - это угроза и для США, и для Украины", - подчеркнул президент.

"За три года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства было убито 10 тыс человек", - сказал Порошенко.

6 декабря Порошенко заявил, что в результате российской агрессии погибли 2,5 тыс украинских военных и 7,5 тысяч мирных жителей.

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