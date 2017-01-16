Порошенко: Украина - не единственный враг России
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина - не единственный враг России. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции , передает корреспондент ЛІГА.net.
"Украина понимает - мы не единственный враг для Москвы. Все, кто несут демократические ценности, являются врагами Кремля", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, Россия старается уйти от ответственности и дестабилизировать ситуацию внутри Украины.
Порошенко подчеркнул, что Украина может этому противостоять с помощью запуска дорожной карты и выполнение Минска.
"Нынешняя агрессивная Россия - это угроза и для США, и для Украины", - подчеркнул президент.
"За три года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства было убито 10 тыс человек", - сказал Порошенко.
6 декабря Порошенко заявил, что в результате российской агрессии погибли 2,5 тыс украинских военных и 7,5 тысяч мирных жителей.
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