Из комитета нацбезопасности в Раде хотят исключить Левочкина

На заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности также рекомендовали президенту отозвать из переговорной группы в Минске Виктора Медведчука

Завтра комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны планирует рассмотреть вопрос об исключении из состава комитета народного депутата Сергея Левочкина. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

Предложение исключить Левочкина внес член комитета - депутат от Народного фронта Андрей Левус. После того как члены комитета рекомендовали парламенту принять постановление об исключении из состава комитета Надежды Савченко, депутаты решили подготовить еще один проект по поводу Сергея Левочкина и рассмотреть его завтра в 14:30 на своем заседании.

"Можно по-разному оценивать заявления Надежды Савченко… Но если мы принципиально говорим о защите национальной безопасности, я предлагал бы пакетом принять решение о том, чтобы исключить из состава комитета господина Левочкина", - сказал он.

Левус отметил, что Левочкин относится к тем, кто "открыл двери войне, содействовал режиму, который убивал наших ребят на Майдане и открыл двери агрессии в Крыму".

Он также предложил рекомендовать президенту Петру Порошенко отозвать из переговорной группы в Минске Виктора Медведчука.

18 января 2017 года сообщалось, что комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует парламенту исключить Савченко из своего состава.

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