Суд отклонил жалобу защиты Курченко на его заочный арест

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о заочном аресте олигарха - соратника Виктора Януковича

Апелляционный суд Киева в среду, 18 января, оставил в силе решение об избрании соратнику Виктора Януковича, украинскому олигарху Сергею Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей, отклонив при этом жалобу его адвокатов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 января 2017 года - оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Курченко С.В. - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

3 января 2017 года Печерский районный суд Киева в третий раз вынес решение о взятии главы группы компаний ВЕТЭК под стражу: ранее столичный Апелляционный суд отменил предыдущее решение, после чего Генпрокуратура еще раз обратилась в суд.

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В настоящее время Курченко скрывается от следствия, находясь за пределами Украины.

22 марта 2016 года ГПУ составила сообщение Курченко о подозрении в совершении преступлений в банковской сфере, а до этого - по делу о хищении имущества госпредприятия ПАО Укргазвыдобування. В мае прошлого года было арестовано имущество бизнесмена.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.

Сам олигарх заявляет, что все обвинения против него "голословны".

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