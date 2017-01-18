Шимкив: Украина наняла американскую компанию для продвижения

Американскую компанию BGR Group наняли без использования государственных средств, отметил Шимкив

Секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив подтвердил, что Украина наняла американскую компанию BGR Group в качестве консультантов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США о достижениях и результатах реформ в Украине, Национальный совет реформ при содействии Украинского фонда поддержки реформ в Украине привлек в качестве консультантов американскую компанию BGR Group", - написал он.

"Данная инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных средств", - добавил Шимкив.

Как сообщалось ранее, в документе на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США говорилось, что администрация президента Петра Порошенко наняла компанию BGR Group для лоббирования интересов Украины в США. Согласно документу, ежемесячно Украина будет выплачивать компании $50 тыс. По договору, BGR Group будет работать на Украину как минимум до декабря 2017 года.

Глава пресс-службы Администрации президента Андрей Жигулин назвал эту информацию не соответствующей действительности.

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