Войска НАТО в Украине: Рада одобрила проведение масштабных учений
Верховная Рада дала добро на допуск иностранных военных на территорию Украины для проведения многонациональных учений в 2017 году. За закон об одобрении соответствующего решения президента Петра Порошенко №5636 проголосовали 236 депутатов, передает корреспондент ЛІГА.net.
Для учений по подготовке подразделений вооруженных сил с января по декабрь 2017 года планируется допуск до 3000 военнослужащих США и других стран НАТО с вооружением и техникой, а также до шести самолетов и вертолетов.
Для проведения американо-украинских учений Sea Breeze 2017 в июле-сентябре на 25 дней планируется допуск до 2500 военнослужащих США и других стран НАТО с вооружением и техникой. Ожидается до 10 кораблей, пяти подводных лодок, 10 самолетов и вертолетов, а также до 60 единиц колесной техники.
Для проведения учений Rapid-2017 в июне-ноябре на 25 дней разрешен допуск до 2000 военнослужащих США и других стран НАТО с вооружением и военной техникой - до 6 самолетов и 10 вертолетов.
Также утвержден план участия украинских военных в многонациональных учениях на территории других стран.
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