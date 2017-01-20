Депутаты Верховной Рады ушли на каникулы

Шестая сессия откроется 7 февраля и продлится до 21 июля

Спикер Андрей Парубий закрыл пятую сессию Верховной Рады восьмого созыва. Депутаты ушли на каникулы до 7 февраля, передает корреспондент ЛІГА.net.

В январе депутаты должны были работать в пленарном режиме две недели. Но в декабре они внесли изменения в календарный план и оставили одну пленарную неделю с 17 по 20 января.

После рождественских праздников депутаты отработали полный день во вторник, 17 января. В среду, 18 января, по плану они должны были рассматривать законопроекты до 14:00, а затем работать в комитетах. Парубий закрыл пленарное заседание на час раньше в связи с тем, что депутаты исчерпали повестку дня.



В четверг, 19 января, на утреннем пленарном заседании депутаты приняли три закона. Среди них закон о допуске в Украину подразделений стран НАТО для участия в многонациональных учениях. Три законопроекта провалили, поскольку в зале не хватало голосов.

Парубий провел сигнальное голосование, чтобы выяснить, сколько депутатов есть в зале. На кнопки нажали 211 депутатов при 226 необходимых для принятия решений.

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Вечернее пленарное заседание Парубий также начал с сигнального голосования, в котором приняли участие 167 депутатов. Спикер закрыл вечернее пленарное заседание Рады.

В пятницу, 20 января, в парламенте прошел час вопросов к правительству. После чего Парубий закрыл пятую сессию.





Шестая сессия откроется 7 февраля и продлится до 21 июля. Депутаты планируют 11 недель работать в пленарном режиме, 7 недель в комитетах и 6 в округах.

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