В зоне АТО погиб один украинский военный

За сутки в зоне АТО зафиксировано 25 обстрелов; раненных среди служащих нет

За прошлые сутки в Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянник.

Раненных среди служащих Вооруженных Сил Украины нет.

За минувшие сутки террористы 25 раз обстреляли позиции АТО.

На донецком направлении боевики применяли минометы калибром 82 мм, а на мариупольском стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

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