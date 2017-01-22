Стало известно, покушение на какого депутата предотвратила СБУ

По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, депутат, на которого готовили покушение - Антон Геращенко

В Министерстве внутренних дел назвали имя народного депутата, покушение на убийство которого предотвратила Служба безопасности. Как заявил у себя Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк, это народный депутат Антон Геращенко.

"СБУ провела успешную спецоперацию по предотвращению покушения на убийство государственного деятеля. Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко", - сообщил Шкиряк.



По его словам, заказчики убийства - российские спецслужбы. "Главные мотивы покушения - контртеррористическая деятельность сайта Миротворец и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона", - отметил он

Шкиряк добавил, что по подозрению в покушении задержаны двое злоумышленников. "Почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета. Двое исполнителей преступления задержаны", - заявил советник главы МВД.

Он также поблагодарил перативников СБУ и лично главу Службы Василия Грицака за эффективную работу и четкую коородинацию действий.

ЛІГА.net пытается связаться с народным депутатом Антоном Геращенко для выяснения подробностей.

Вчера глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Киеве сотрудники Службы безопасности на этапе выполнения предотвратили убийство народного депутата. По словам Грицака, операцию по попытке убийства депутата организовали и контролировали с территории России.

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