Премьер Эстонии: Мы сделаем все для окончания войны в Донбассе

По словам премьер-министра Эстонии, будут приложены все усилия для мирного урегулирования конфликта в Донбассе во время главенства Эстонии в ЕС

Во время своего председательства в Европейском Союзе Эстония сделает все возможное для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает эстонское агентство Postimees.

Эстония возглавит ЕС во второй половине 2017 года.

"Украина есть и останется важным государством-партнером для Эстонии, успешные дела которого очень важны для нас и ради блага которого мы самым лучшим образом вносим свой вклад, будь то оборонное или экономическое сотрудничество двух государств или поддержка украинских реформ и вступление в силу обеспечения визовой свободы с Европейским союзом",- заявил Ратас.

23 января премьер Эстонии встретится с президентом Украины Петром Порошенко, который прибудет в Таллинн с официальным визитом.

16 сентября 2016 года МИД Эстонии заявил, что глубоко сожалеет относительно намерения России провести выборы в Госдуму на незаконно аннексированной территории Крыма.

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