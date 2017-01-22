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ОБСЕ предупреждает об опасности химического загрязнения Донбасса

22.01.2017 21:56
Бои вблизи фенольного завода в поселке Новгородское могут привести к химическому загрязнению всей Донецкой области
ОБСЕ предупреждает об опасности химического загрязнения Донбасса
Александр Хуг

Всей Донецкой области может грозить химическое загрязнение в случае продолжения обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков в районе поселка Новгородское. Об этом заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает ОБСЕ СММ в Twitter.

Хранилище химических отходов фенольного завода, расположенного в поселке Новгородское, находится прямо между позициями украинской армии и террористов, в 400 метрах друг от друга, предупредил Хуг. 


Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли позиции сил АТО 24 раза. Четверо военных ранены. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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