В ПАСЕ обсудят нарушение прав человека в Крыму - правозащитники

Правозащитники и Меджлис крымскотатарского народа проведут в ПАСЕ мероприятие на тему уголовных преследований в Крыму

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа проведут мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему "Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости". Об этом сообщается на странице Крымской правозащитной группы в Facebook.

Мероприятие состоится 23 января.

"Ольга Скрипник представит доклад КПГ о задокументированных случаях насильственных исчезновений среди гражданского населения вследствие незаконного установления контроля России в Крыму", - говорится в сообщении правозащитников.

Также делегатам ПАСЕ будет представлена информация о новых политически мотивированных уголовных делах, жертвами которых стали девять граждан Украины, незаконно задержанных по "делу украинских диверсантах", и известный украинский активист Владимир Балух, лишенный свободы за украинский флаг на крыше его дома.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

14 ноября 2016 года Гаагский трибунал классифицировал ситуацию в оккупированном Крыму как международный военный конфликт между Украиной и страной-агрессором Россией.

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