Крищенко отказался участвовать в конкурсе на главу Нацполиции

Андрей Крищенко заявил, что его отказ в первую очередь связан с трагическими событиями в Киевской области

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что решил отказаться от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции. Об этом он сообщил в Facebook.

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность председателя Национальной полиции. Как патриот своей професиии не могу ставить под сомнение объективнисть выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями в Киевской области", - отметил Крищенко.

Он пожелал успехов своим коллегам в дальнейших этапах отбора.

Ранее и.о. главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что не будет продолжать участвовать в конкурсе на должность главы Нацполиции.

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Предыдущая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.

16 ноября глава МВД Арсен Аваков назначил временным руководителем Нацполиции Вадима Трояна.

15 декабря был объявлен конкурс на должность главы Нацполиции.

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