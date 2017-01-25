НАПК: КПУ официально не запрещена, поэтому должна подавать отчеты

Как отметили в Нацагентстве, решение суда о запрете КПУ не вступило в силу в связи с подачей политсилой апелляции, которая рассматривается по сей день

Коммунистическая партия Украины в настоящее время официально не запрещена, поэтому должна отчитываться о своем имуществе и финансах согласно действующему законодательству. Об этом ЛІГА.net сообщили в департаменте по вопросам предотвращения политической коррупции Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В НАПК объяснили, что решение Окружного административного суда Киева от 16 декабря 2015 года о запрете деятельности Компартии пока не вступило в силу, так как было обжаловано партией в апелляционном порядке.



Таким образом, КПУ по-прежнему осуществляет деятельность как политическая партия и, соответственно, на нее распространяется требование о предоставлении ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.



Жалобу Компартии на ее запрет, поданную 28 декабря 2015 года, по сей день рассматривает Киевский апелляционный административный суд.



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В сети Интернет по-прежнему функционирует сайт КПУ. Судя по опубликованной на нем информации, партия продолжает свою деятельность, а ее лидер Петр Симоненко участвует в международных встречах представителей левых политсил.



Ранее, 25 января 2016 года, Министерство юстиции сообщило об окончательном запрете Компартии в Украине.



Как отметили в ведомстве, комиссия по вопросам соблюдения закона о декоммунизации установила несоответствие деятельности, наименования и символики КПУ требованиям украинского законодательства. Коммунисты обжаловали это решение в административных судах, однако иски партии были отклонены. Высший административный суд Украины, являющийся судом последней, кассационной инстанции, вообще отказал КПУ в открытии производства.



"Административные суды пришли к выводу, что доводы представителей и адвокатов Коммунистической партии Украины не являются обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность вышеупомянутого правового заключения и, соответственно, запрета КПУ", - заявили по этому поводу в Минюсте 25 января 2016 года.

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Вопрос запрета деятельности Компартии был поднят в 2014 году после того, как многие ее представители поддержали сепаратистов и боевиков в Донбассе, а также сами приняли участие в пророссийских сепаратистских движениях.

Ранее сегодня сообщалось, что НАПК выявило признаки уголовных правонарушений в квартальных отчетах 12 политических партий, среди которых - КПУ. В отчетах была отображена информация за 3-й квартал 2016 года.

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