Против участников блокады в Луганской области открыто дело

Ветераны АТО заблокировали железнодорожные пути в зоне АТО, ведущие на оккупированные территории. Прокуратура говорит, что это незаконно

По факту блокирования железной дороги в Луганской области между станциями Светланов и Шипилов полицией открыто уголовное производство. В данный момент следственная группа пытается попасть на место события. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Производство открыто по ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, которые нарушили работу транспорта) УК.

На данный момент на месте событий было установлено нахождение около 50 лиц в камуфлированной одежде, среди которых есть народные депутаты, такие как Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк и другие, сообщили в прокуратуре.

На вопрос, планируются ли какие-либо действия по разблокированию упомянутого участка железной дороги, в пресс-службе ответили, что "в данное время следственно-оперативная группа пытается туда пройти, скажем так, для дальнейшего осмотра места события и проведения следственных действий".

26 декабря сообщалось, что ветераны АТО заявили о начале блокады ОРДЛО.

Вчера, 25 января, несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко и начальник штаба ветеранов АТО Анатолий Виноградский, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО.

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