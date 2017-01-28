Франция и Германия о снятии санкций с РФ: после выполнения Минска

Министры иностранных дел Германии и Франции выразили единую позицию, что путем к отмене санкций может быть только минский мирный процесс

Германия и Франция согласны, что любые действия по отмене санкций против России должны быть связаны с прогрессом в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом сказал министр иностранных дел Германии Зигман Габриэль во время пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Марком Эро, передает Reuters.



"Мы хотим имплементировать минский мирный процесс. И это единственный путь, как можно отменить санкции", - сказал министр.



По словам Габриэля также важно, что Германия и Франция выражают единую позицию. Страны намерены создать двухстороннюю рабочую группу для решения вопроса по Украине и России.

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